Бывшая завотделением Саратовского психдиспансера оштрафована на 100 тыс. рублей

В Саратове вынесен приговор бывшей заведующей психиатрического диспансера, которая обвинялась в покушении на мошенничество в отношении пациента. Женщина была задержана при получении денежных средств 7 сентября прошлого года, напомнили в СУСК.

Установлено, что к заведующей отделением обратился пациент с просьбой снять его с диспансерного учета. Медик знала, что с учета врачебной комиссией он уже снят, и соответствующие записи внесены в его медкарту и информационную базу данных, однако из корыстных целей ввела пациента в заблуждение и обещала ему сделать то, что он просил, за вознаграждение в размере 70 тыс. руб. Передача денежных средств происходила в рамках операции УФСБ.

Бывший медработник признала вину в содеянном и раскаялась. Она приговорен к штрафу в размере 100 тыс. руб.

Марина Ковалева