В Татарстане заканчивается вакцина от коронавируса

На сегодняшний день в Татарстане использовали 79,9% поступившей в республику вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава региона Рания Сабирова.

Всего в республику поступило 13 442 доз вакцины. 10 742 татарстанцы провакцинированы, 1958 человек получили вторую дозу прививки.

Отмечается, что в Казани израсходовали 85% вакцины. В ряде медучреждений данный показатель близок к 100%. «Ближайшая поставка ожидается в конце этой - начале следующей недели. Как только вакцина поступит, прививочная кампания продолжится. Мы ждём 70 тыс. доз Спутник V в ближайшее время», — отметила госпожа Сабирова, пообещав дополнительно сообщить о поступлении новых доз вакцины.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили 87 новых случаев COVID-19.

"Ъ-Казань"