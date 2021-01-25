Мэрия Краснодара рассказала о судебных тяжбах из-за «тропы здоровья»

Благоустройство территории, на которой расположена «тропа здоровья» в Краснодаре, не было начато из-за продолжающихся судебных тяжб с арендатором участка. Об этом на еженедельном аппаратном совещании в администрации города рассказал директор департамента муниципальной собственности Илья Павлов.

По его словам, участок, включающий в себя «тропу здоровья», был передан в аренду на 20 лет в 2010 году. После того, как власти Краснодара решили благоустроить территорию, с арендатором начались переговоры о возврате в муниципальную собственность этой территории.

«Он выразил несогласие с передачей. Мы обратились в суд общей юрисдикции, чтобы истребовать эту часть земельного участка и признать договор ничтожным и недействительным. К сожалению, суд на сторону администрации не встал и до Верховного суда у нас разбирательства прошли. Наши доводы суд не услышал», — рассказал господин Павлов.

В то же время, по словам чиновника, есть новые судебные перспективы в части признания договора ничтожным, так как часть земельных участков, находящихся в аренде, входит во вторую зону санитарно-защитных артезианских скважин. Тем не менее, вернуть весь участок в городскую собственность не получится, так как сейчас находится объект недвижимости.

«Давайте эту работу продолжать. Если эта земля была передана, мы не можем тратить бюджетные деньги. Хотя проводить эту работу надо. Но если они хотят быть арендаторами земельного участка, пусть тогда и приводят в надлежащее состояние», – прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов.

Он также предложил положить в основу нового судебного иска тот факт, что в городе был принят новый генплан, в котором эта территория тропы здоровья указана как общественная.

Весной 2019 года жители Западного внутригородского округа Краснодара обратились к властям города с просьбой сделать освещение на «Тропе здоровья». Работы провели в июле того же года: здесь установили 43 новых светильника. Тогда же был поставлен вопрос о дальнейшем благоустройстве территории – в первую очередь об укладке прорезиненного покрытия вместо асфальта.

Алексей Белянин