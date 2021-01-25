Для стабилизации цен на хлеб в Алтайском крае выделено 357 млн рублей федеральной господдержки Республике Хакасия определено финансирование в размере 1,8 млн рублей

Правительство РФ направило в регионы средства для поддержки мукомолов и хлебопеков. Среди регионов Сибири наибольшая сумма выделена для поддержки отрасли в Алтайском крае — 357,2 млн руб., в Омской области — 97,3 млн руб., в Кузбассе — 71,3 млн руб. Красноярскому краю и Новосибирской области выделено 63,1 и 61,5 млн руб. соответственно.

Республике Хакасия определено финансирование в размере 1,8 млн руб., Тыве — 78,2 тыс. руб.

Всего между регионами распределено 4,7 млрд руб. для стабилизации цен на хлебобулочные изделия, сообщается на сайте правительства РФ. Из этой суммы 2,9 млрд руб. направлено на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рост цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса, в подорожании продуктов он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.

Оксана Павлова