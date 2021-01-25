Поступления ГК «Галс» в 2020 году превысили 43 млрд рублей

Группа компаний «Галс» подвела итоги за 2020 год. Поступления от продажи недвижимости и арендной деятельности составили более 43 млрд руб., превысив на 70% финансовые показатели 2019 года (24,2 млрд руб.).

Поступления от продаж жилой недвижимости составили 6,5 млрд руб., поступления от продаж объектов инвестиционной недвижимости превысили 14 млрд руб., поступления от арендной деятельности — 4,9 млрд руб., поступления от проектов fee-development — 15,4 млрд руб. и др.

«За прошедший год группа компаний “Галс” показала рост денежных поступлений от реализации недвижимости на 70% в сравнении с 2019 годом. Объем поступлений превысил 43 млрд руб. В 2021 году мы будем работать над тем, чтобы сохранить и приумножить все достижения бренда, который уверенно завоевал доверие своих клиентов и партнеров, оставаясь самым современным интеллигентным девелопером на московском рынке недвижимости. На 2021 год намечено активное развитие четырех наших проектов — это строительство административно-делового центра “Невская Ратуша” и Академии спорта “Динамо”, разработка концепций бизнес-центра класса А на Дубининской улице и комплекса элитных апартаментов на Космодамианской набережной. В наших планах дальнейшее приобретение новых площадок и расширение линейки жилых и коммерческих проектов»,— отметил Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент», член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы».

В премиальных проектах ГК «Галс» 2020 год стал годом активного спроса на апартаменты — элитный квартал «Сады Пекина» показал 48-процентный рост продаж, а апартаменты в квартале de luxe резиденций «Театральный дом» продавались в 2 раза активнее, чем в 2019 году. Ключевым трендом года в сегменте загородной недвижимости стал стабильно высокий спрос на жилье вне городских стен. По итогам 2020 года продажи в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе выросли в 10 раз по сравнению с 2019 годом.

В середине 2020 года ГК «Галс» объявила о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса и формировании группы компаний «Галс» — держателей построенных активов и новых перспективных площадок внутри закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Девелоперские активы». Трансформация бизнеса позволила компании реализовывать проекты с применением новых механизмов финансирования и управления.

В 2020 году ГК «Галс» совершила ряд крупных сделок в сегменте коммерческой недвижимости. В начале года завершились сделки по продаже гостиницы «Пекин» и отдельно стоящего двухэтажного здания в составе многофункционального комплекса Match Point на Кутузовском проспекте.

В августе 2020 года группа компаний подписала договор с управляющей компанией «Динамо» на осуществление всех функций технического заказчика и полного сопровождения проекта, а также разработку проектной документации по объекту Академия спорта «Динамо».

В ноябре 2020 года ГК «Галс» объявила о закрытии сделки по покупке участка на Космодамианской набережной, где на площади 2,4 тыс. кв. м планируется возвести комплекс элитных апартаментов.

В декабре группа компаний объявила о строительстве бизнес-центра класса А на Дубининской улице. Из 106 тыс. кв. м две трети займут офисы. 5 тыс. кв. м будут выделены под торговую инфраструктуру.

Перед новогодними праздниками была закрыта сделка по продаже одной из башен бизнес-центра SkyLight (башня А) общей площадью 49 290 кв. м с подземным паркингом на 453 машино-места.

В 2020 году ГК «Галс» признана победителем ежегодной премии WOW Awards 2020, а бизнес-парк «Искра» в составе МФК «Искра-Парк» стал победителем сразу трех престижных конкурсов: «Лучший реализованный проект в области строительства», который ежегодно проводит Департамент градостроительной политики города Москвы, премии Arendator Awards 2020 и PROESTATE & TOBY AWARDS 2020.

Топ-менеджеры ГК «Галс» вошли в авторитетные рейтинги рынка недвижимости. В топ-5 рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» в рамках функциональных направлений вошли Виктор Адамов, Екатерина Регеда, Ирина Бурдельная и Андрей Чернуха. В рейтинг самых перспективных молодых специалистов рынка недвижимости 40 х 40 по версии журнала CRE вошли Иван Зуев и Екатерина Регеда. Юридический департамент ГК «Галс» стал победителем престижной премии «Лучшие юридические департаменты-2020».