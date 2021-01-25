Совет отцов в Ярославской области подарил квартиру многодетному военному

В городе Ростове Великом Ярославской области новую четырехкомнатную квартиру получил одинокий многодетный отец Антон Третьяков, сообщается на странице в соцсети общественной организации Совет отцов Ярославской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что военнослужащий одной из воинских частей в Ростове Великом Антон Третьяков после смерти жены один воспитывает четверых детей. Старшая дочь учится в школе, двое сыновей ходят в детский сад, а младшего сына Антон Третьяков берет с собой на службу. Проживала семья в небольшой однокомнатной квартире. В Ростов Великий они переехали с Дальнего Востока, где потеряли жилье из-за наводнения.

По словам председателя совета отцов, депутата областной думы Антона Капралова, когда в совете узнали о тяжелом положении семьи, то решили помочь совместно с фондом «Истоки». Он рассказал, что для семьи купили холодильник, но когда привезли в однокомнатную квартиру, увидели, что его некуда было поставить. Тогда было решено помочь многодетной семье приобрести большую квартиру.

«21 января вместе с представителями совета отцов и уполномоченным по правам ребенка Михаилом Крупиным мы помогли семье Третьяковых с переездом и как следует отпраздновали новоселье: весело, с чаем, тортом, пирогами и блинами! Теперь у семьи будет просторная, теплая и благоустроенная квартира, где места хватит всем»,— отметил Антон Капралов.