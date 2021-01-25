В Челябинске суд арестовал шестерых участников несанкционированного шествия

Центральный районный суд Челябинска 23 и 24 января рассмотрел семь дел в отношении задержанных участников несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Шестерым назначено наказание в виде административного ареста на сроки о семи до 13 суток, сообщает пресс-служба суда.

Двух человек (координатор челябинского штаба Артем Яумбаев и активист Олег Шабуров) суд признал виновными в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Каждому назначено по девять суток административного ареста. Четырех участников акции протеста наказали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Трое арестованы на срок от восьми до 13 суток. Один оштрафован на 1 тыс. руб.

Кроме того, Центральный райсуд рассмотрел одно административное дело по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном шествии, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств). Правонарушитель арестован на семь суток. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинске на несанкционированное шествие 23 января вышли более 2 тыс. горожан. Более 30 участников задержали сотрудники полиции. ГУ МВД России по Челябинской области официальные данные по числу задержанных пока не представило.