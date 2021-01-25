В Татарстане за сутки у 87 человек обнаружили коронавирус

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 87 новых случаев COVID-19. Два из них оказались завозными, остальные являются контактными. 32 человек доставлены в больницы, 55 получают лечение на дому.

Среди больных — двое несовершеннолетних и 37 человек старше 60 лет. В Казани выявили 45 новых случаев коронавируса, в Нурлатском районе — девять, в Набережных Челнах — шесть, в Алексеевском, Зеленодольском, Нижнекамском и Чистопольском — по три, в Альметьевском, Буинском, Заинском — по два, в Аксубаевском, Апастовском, Бугульминском, Кайбицком, Менделеевском, Мензелинском, Пестречинском, Тетюшском и Тукаевском — по одному.

Всего на сегодняшний день в Татарстане выявили 15 538 случаев коронавируса. Излечились за весь период 11 950, в том числе 95 за минувшие сутки. Скончались 240 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"