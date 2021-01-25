В Новосибирской области планируется создание анимационного кластера с киностудией «Союзмультфильм»

В Новосибирской области будет создан анимационный кластер, объединяющий профильные компании из смежных индустрий. Разработкой проекта займутся Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и киностудия «Союзмультфильм». По словам главы АИР Александра Зырянова, в рамках предпроектной работы будет проведен анализ направлений, которые могут быть включены в работу кластера, «какие государственные, общественные и бизнес-структуры могли бы стать его участниками».

«Новосибирская область славится своими талантами, особенно в технологической сфере, что в союзе с творческими направлениями может дать нам множество уникальных проектов», — сказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Оксана Павлова