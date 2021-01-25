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В Архангельском районе Башкирии назначили нового главу

Главой администрации Архангельского района стал Айрат Саитгалин, исполнявший обязанности районного главы. О назначении сообщил сегодня на оперативном совещании правительства глава республики Радий Хабиров. «Он у нас молодой, дай Бог удачи, будем помогать району»,— сказал господин Хабиров.

39-летний Айрат Саитгалин ранее работал секретарем совета Кармаскалинского района. Он получил должность после того, как 18 января пост главы администрации Архангельского района по собственному желанию покинул Ильшат Аминев.

Дарья Кучеренко


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