На Кубани 198 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 198 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 32 543. Выздоровели за сутки 250 человек (за все время 23 116), умерли с коронавирусом 19 пациентов (за все время – 1354), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 56 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 846 человека. Выздоровели 48 человек (за все время 10 815), ни одного летального исхода (за все время – 113 человек).

За последние сутки в России 19 290 подтвержденных случаев инфекции в 84 регионах. В том числе выявлено активно 1985 (10,3%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 738 690 случаев (+0,52%) в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 456 смертей (за весь период по России умерло 69 918 человек). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 003 человека (за весь период – 3 150 763).

Дмитрий Михеенко