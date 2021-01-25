Онлайн - богослужение

После открытия в 2018 году храм Святой Мученицы Татианы в Когалыме стал центром паломничества — особенно в январе, когда отмечается День св. Татианы, которая считается покровительницей студентов. В этом году из-за пандемических ограничений храм не смог вместить всех прихожан, поэтому для удобства верующих была организована онлайн-трансляция богослужения, которую посмотрели десятки тысяч зрителей.

Причина популярности новой обители — уникальная реликвия: здесь хранятся мощи великомученицы Татианы, ранее находившиеся в Риме и впоследствии переданные в дар Русской православной церкви. Ковчег с уникальной святыней был преподнесен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время освящения храма в сентябре 2018 года. С тех пор Когалым, молодой город нефтяников, стал объектом духовного паломничества верующих.

Фото: Светлана Иванова

Приложиться к мощам святой вот уже третий год подряд в храм приезжают паломники не только из городов и поселков Западной Сибири, но и всей России. Среди прихожан всегда много молодежи — студенты приходят почтить святую Татиану и попросить ее помощи в учебе. Напомним, что с легкой руки императрицы Елизаветы Петровны святая Татиана стала покровительницей Московского университета, а день ее памяти, 25 января, считается Днем студентов. С тех пор юноши и девушки, получающие среднее и высшее образование, отмечают его как свой «профессиональный праздник».

Многие из них стараются заручиться поддержкой своей покровительницы, приехать в Когалым, приложиться к святым мощам. Об уникальной святыне, которая здесь хранится, молодые люди узнают через соцсети. Именно там два года назад у студентов зародилась идея совершить тур в Когалым к целебным мощам святой Татианы, а заодно проникнуться экзотикой Русского Севера. Своими впечатлениями об этом путешествии молодежь делилась в соцсетях.

В прошлом году круг паломников в Когалым значительно расширился — храм посетили не только российские, но и иностранные студенты, в том числе из Словакии, Казахстана, Индии и Нигерии.

Фото: Светлана Иванова

— Мы живем в непростое время. И вера укрепляет наши сердца,— говорит Татьяна Трофан из Лангепаса.— Вся Западная Сибирь знает, что величайшая для христиан всего мира святыня — ковчег с мощами святой Татианы, который раньше пребывал в Риме,— теперь находится в Когалыме. И для нас, верующих, этот дар Святейшего Патриарха бесценен, поскольку многие уже успели приложиться к целебным мощам и почувствовать на себе их чудодейственную силу. Мы живем в городе Лангепасе. До Когалыма очень далеко. Приезжаем в этот храм не так часто, как хотелось бы. Но люди говорят, что святая Татиана действительно исцеляет болящих и помогает во всех добрых начинаниях. Теперь, у кого какая беда случается — мы к ней, к нашей заступнице, за помощью.