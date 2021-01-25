Главе Апшеронского района внесено представление за неудовлетворительное питание инвалидов

Прокуратура Апшеронского района провела проверку в части защиты прав инвалидов. Проверка проведена по обращению отца одного из детей. Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, не получали компенсацию за бесплатное питание.

Прокуратура района внесла представление главе района о нарушении законодательства о защите прав детей-инвалидов. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Так, в декабре 2020 года муниципальным образованием был принят нормативно-правовой акт «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Апшеронский район». Он вступил в силу после его официального обнародования.

В январе 2021 году на сессии Совета района было решено, что с 1 февраля 2021 года будет предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения, а также в виде выплаты компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное обучение которым общеобразовательные организации Апшеронского района осуществляют на дому.

Дмитрий Михеенко