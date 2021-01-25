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На астраханских дорогах установят интеллектуальные транспортные системы

Дороги Астраханской области оборудуют интеллектуальными транспортными системами в 2022 году, на эти цели региону выделили 120 млн руб. Об этом сообщили в областном правительстве.

Согласно эскизному проекту концепция заключается в создании локального «умного перекрестка», выстраивании комплексного «организма», который будет учитывать все нюансы трафика, анализировать дорожно-транспортную обстановку и корректировать ее.

В городе будет создана сеть климатических, экологических, весогабаритных и метеорологических датчиков, установят видеокамеры.

Мария Шахрай


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