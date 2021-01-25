Налоговая подала иск о банкротстве муниципального похоронного предприятия Магнитогорска

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Челябинской области направила в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом муниципального предприятия «Комбинат похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска». По данным картотеки арбитражных дел, размер требований кредитора составляет 2,1 млн руб. Заявление подано 21 января и пока не принято к производству.

В октябре 2020 года собрание депутатов Магнитогорска согласовало решение о ликвидации муниципального предприятия, в связи с его убыточностью. При этом услуги по погребению и содержанию кладбищ комбинат в последнее время не оказывал.