Передача «Сибсельмаша» победителю торгов снова приостановлена судом

Седьмой арбитражный апелляционный суд запретил конкурсному управляющему новосибирского завода «Сибсельмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») передавать имущество победителю торгов — московскому ООО «Меркас».

Эта обеспечительная мера будет действовать до решения суда по жалобам другого участника торгов — АО «Научно-производственное объединение "Курганприбор"», а также кредитора «Сибсельмаша» ООО «Производственное объединение “Гормаш”». «Заявленные обеспечительные меры направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами. Именно запрет конкурсному управляющему совершать действия по заключению и исполнению договоров, и запрет регистрационных действий может обеспечить исполнение судебного акта в случае удовлетворения судом апелляционной жалобы», — пояснил суд.

Как сообщалось, победителем торгов по продаже имущества «Сибсельмаша» было признано ООО «Банкротфорум», действующее в интересах ООО «Меркас». Компания предложила 505 млн руб., второй участник — «Курганприбор» — 501,5 млн руб. Единым лотом продавались 184 здания и сооружения, земельные участки площадью 107,6 тыс. кв. м (в собственности) и 74,7 тыс. кв. м (в аренде), права требования, патенты и другое имущество завода. Завод считается стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, поэтому обязательным условием для участников было наличие лицензии на производство вооружения и военной техники. "Курганприбор" просил признать результаты торгов незаконными, но получил отказ суда первой инстанции и обратился с жалобой в апелляцию.

Московское ООО «Меркас», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в августе 2019 года с уставным капиталом 12 тыс. руб. Оно специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С июня 2020 года единственным собственником, по данным ЕГРЮЛ, является Алексей Пантюхин, генеральным директором — Максим Кибишев. Оба являются членами саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Завод «Сибсельмаш» — некогда крупнейшее машиностроительное предприятие Новосибирской области. Завод делал сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела. Конкурсное производство на «Сибсельмаше» введено осенью 2012 года.

Дарья Решетникова