Суд поддержал требования Александра Буркова о досрочной отставке главы Омского района

Омский райсуд удовлетворил иск губернатора региона Александра Буркова к совету Омского муниципального района. Господин Бурков оспаривал бездействие районных депутатов и требовал досрочной отставки главы района Геннадия Долматова.

Согласно данным из картотеки райсуда, иск удовлетворен 22 января. Подробности слушаний не приводятся.

Ранее губернатор взял под «жесткий контроль» деятельность главы района. По его мнению, господин Долматов потерял контроль над районом из-за чего не решались проблемы газоснабжения, водоснабжения и отопления.

«Ситуация в муниципальном образовании говорит о том, что потеряно управление районом. Не решаются в течение нескольких лет проблемные вопросы. Более того, эти вопросы сегодня вызывают протестное настроение у населения»,— говорил Александр Бурков.

Также глава региона отмечал, что к Геннадию Долматову есть вопросы касающиеся несоблюдения антикоррупционного законодательства.

Геннадий Долматов возглавляет Омский район с 2012 года. В 2010-2012 годы был депутатом по Иртышскому одномандатному избирательному округ, председателем совета омского муниципального района.

Даниил Тарабукин