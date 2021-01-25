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Полиция Уфы составила 12 протоколов об участии несовершеннолетних в акции 23 января

В Уфе составлено 12 протоколов на родителей, чьи несовершеннолетние дети участвовали в несанкционированном митинге-шествии в защиту Алексея Навального. Об этом со ссылкой на детского омбудсмена Милану Скоробогатову сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

По словам госпожи Скоробогатовой, протоколы составлены по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Санкции по этой статье предусматривают предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 руб.

В пресс-службе МВД Башкирии от комментариев отказались.

Анна Соколова


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