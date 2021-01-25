Водителя, сбившего трех человек на Малышева, приговорили к двум годам колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Азанова, сбившего трех человек на ул. Малышева летом 2020 года, к двум годам колонии-поселении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Он был признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным надзорного ведомства, вечером 8 июня 2020 года осужденный, находясь за рулем автомобиля Fiat Ducato, ехал по ул. Малышева со стороны ул. Белинского со скоростью около 60 км/час, приближаясь к перекрестку с ул. Мамина Сибиряка. Проехав на красный сигнал светофора, он выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent.

«После столкновения Fiat Ducato продолжил движение в заносе и наехал на 45-летнюю женщину-пешехода, а также еще двух пешеходов, пересекавших проезжую часть ул. Малышева по зеленому сигналу светофора», — отметили в пресс-службе. В результате полученных травм женщина-пешеход скончалась в городской больнице.

Помимо лишения свободы, Октябрьский райсуд Екатеринбурга на два года лишил Александра Азанова водительских прав, а также обязал его выплатить 700 тыс. руб. компенсации морального вреда родственнику погибшей.

Илья Смирнов