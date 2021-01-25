На выплаты гражданам Пензенской области по соцконтрактам направили 277 млн рублей

В Пензенской области на поддержку отдельных категорий граждан в рамках социального контракта выделили 277 млн руб. в 2021 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Внедрение нового механизма оказания госпомощи на основании социального контракта позволит расширить возможности содействия в решении проблем граждан, снизить уровень бедности.

Планируемые сроки реализации программы — 2021-2023 годы. Объем средств, выделенных региону, ежегодно будет составлять свыше 277 млн руб., из которых 255 млн руб. — средства федерального бюджета.

В зависимости от нуждаемости гражданам окажут содействие в поиске работы, организации предпринимательской деятельности, ведении личного подсобного хозяйства, также средства социального контракта могут быть использованы для преодоления трудной жизненной ситуации, уточнили в правительстве.

Мария Шахрай