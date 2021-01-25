«Пора менять подходы и начинать общение»

Все задержанные на несогласованной акции в Москве несовершеннолетние были отпущены сразу после приезда родителей. Об этом сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что в регионах России на акциях протеста было задержано около 300 подростков, в том числе в Москве — около 70, и в Санкт-Петербурге — порядка 30. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — о будущей роли юных протестующих.

Революция TikTok, об опасности которой буквально из каждого утюга предупреждали представители властей, пока так и не состоялась. Субботним днем на Пушкинской площади собрались скорее пользователи Instagram, Facebook, а местами и «Одноклассников». Это подтверждается и волонтерами из «Белого счетчика». Согласно данным их опроса, всего 4% вышедших были несовершеннолетними . К слову, по их же данным, 42% опрошенных впервые приняли участие в протестных акциях, и вот тут наверняка немалая часть тех 20-летних, которые вышли на улицы благодаря информационному всплеску в сетях и ссылкам на подростковые ролики.

Впрочем, если общее омоложение протеста давно не новость, то радикализация и готовность идти на противостояние с полицией — действительно нечто непривычное в современной российской истории. То, что происходило на Цветном бульваре в вечерние часы, трудно было себе раньше представить. Сейчас, конечно, последует поток уголовных дел, произойдет новый виток обвинений интернет-сервисов в подстрекательствах, и, помимо штрафов, все более вероятным становится решение о блокировке какой-нибудь из социальных платформ. Какой конкретно, на самом деле неважно. Главное, что власть опять демонстрирует готовность решать растущее недовольство исключительно запретами, насилием и судебными приговорами.

Никакого диалога с молодеющей улицей нет и будто бы не предвидится. Возможно, сказывается особенность отечественной системы. Это в Европе граждане по большей части чувствуют себя миноритарными акционерами предприятия под называнием «государство», а у нас все построено по принципу этакой домостроевской семьи, где власть — отец и мать в одном лице, а жители — многочисленное потомство. И без наказаний воспитание не может быть цельным. Согласно «Домострою», порка — это печальная необходимость.

О разговоре на равных и речи быть не может. До недавнего времени этот подход работал, но поколение Z, похоже, просто не воспринимает этот путь постижения истины.

Помимо родителей, их растили не улицы, а социальные сети. Чуть ли не с рождения они умеют формировать свои запросы в поисковиках и с детства зачастую не спрашивают, а, наоборот, учат родителей всяким технологическим премудростям. Насилие не воспринимается как должное, его надо обсуждать и уметь давать отпор. Да и сама власть — не безусловно уважаемый предок, а мемчик из мобильного приложения. Взаимодействовать с такими людьми методом кнута — очень недальновидное решение.

А отдельный неуд стоит поставить Министерству образования и особенно уполномоченному по правам ребенка, за то, что не защищали своих подопечных, а вместе с остальными угрожали и пытались переложить вину на родителей, а ответственность — на оппозиционеров. Вместо того чтоб просто сказать, что бить детей стыдно и неэффективно. И это только начало… Поколение тиктокеров уже совсем скоро достигнет совершеннолетия, и, если в стране не произойдут изменения, то мало не покажется никому. Пора уже менять подходы и начинать общение не только с помощью дубинки. А то ведь часики уже тик-ток.