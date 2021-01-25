«Теплоэнерго» вложит почти 180 млн рублей в теплоснабжение Чкаловска

В АО «Теплоэнерго» подготовили заявку на концессию по теплоснабжению в Чкаловске. Компания намерена к отопительному сезону 2021-2022 годов построить в городе новую блочно-модульную котельную мощностью 22,4 МВт. Также в рамках концессионного соглашения будут переложены тепловые трассы на ветхих участках сетей.

По словам гендиректора «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, до конца 2030 года (срок концессии) в развитие теплосетевого комплекса Чкаловска будет вложено 179,5 млн руб. инвестиций. «Для нас была крайне важна социальная составляющая, поэтому по поручению губернатора мы выработали параметры концессионного соглашения, предусматривающие рост тарифа не выше 4%, но позволяющие обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей», — сообщил господин Халтурин, добавив, что сегодня будет подана официальная заявка на заключение концессионного соглашения с муниципалитетом.

Напомним, после вывода из эксплуатации котельной завода «Бальзам» и отказа ее собственников продолжать отапливать Чкаловск, теплоснабжение города в эту зиму было организовано по временной схеме от мобильных дизельных котельных и теплогенерации завода «Полет».

Иван Сергеев