Под Ярославлем в ДТП с КАМАЗом пострадали водитель и пассажирка кроссовера

В Ярославской области произошло ДТП в котором пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы, ДТП произошло вечером 24 января около 22:10 на 126 км. федеральной автомобильной дороги М-8 (Москва – Холмогоры) в Переславском районе.

По предварительной информации автомобиль Nissan под управлением 64-летнего мужчины произвел наезд на стоявший на обочине автомобиль КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомашины Nissan и пассажирка этого автомобиля, 41-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу. Водителю назначили амбулаторное лечение.

На место происшествия выезжали экипаж ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.