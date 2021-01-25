По факту перекрытия улиц в Петербурге 23 января возбуждено уголовное дело

По факту перекрытия улиц митингующими и препятствованию движению транспорта в центре Петербурга в субботу, 23 января, возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч.1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на улично-дорожной сети).
Напомним, что участники несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в субботу блокировали движение по Невскому проспекту и прилегающим к проспекту улицам.
Подробнее об акции — в материале “Ъ-СПб” «"Аквадискотека" на Невском проспекте».