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Уфа. Башкортостан

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МУП УИС Уфы проведет перерасчет платежей за отопление

Администрация Уфы пришла к соглашению с МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) о возврате излишне начисленных платежей за отопление в январе. Заявления о перерасчете платежей МУП УИС начнет принимать с завтрашнего дня, сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков на оперативном совещании в правительстве. По его словам, жители увидят первые возвраты денег в февральских платежках.

«Хорошо. Продолжайте работу. У людей и обида, потому что это несправедливо, и по карману ударило серьезно»,— отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

Влада Шипилова


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