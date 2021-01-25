МУП УИС Уфы проведет перерасчет платежей за отопление

Администрация Уфы пришла к соглашению с МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) о возврате излишне начисленных платежей за отопление в январе. Заявления о перерасчете платежей МУП УИС начнет принимать с завтрашнего дня, сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков на оперативном совещании в правительстве. По его словам, жители увидят первые возвраты денег в февральских платежках.

«Хорошо. Продолжайте работу. У людей и обида, потому что это несправедливо, и по карману ударило серьезно»,— отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

Влада Шипилова