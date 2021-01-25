ТЦ «Речник» на набережной реконструируют

Здание торгово-делового центра «Речник» на ул. Монастырской, 2, будет реконструировано. Вместе с торговым центром реконструкции также подвергнутся расположенные в одном квартале с ним здание объекта культурного наследия «Контора пароходства братьев Каменских», одноэтажные склады и гараж. Об этом пишет newsko.ru со ссылкой на администрацию Перми. В середине декабря 2020 года в мэрии утвердили проект планировки территории, разработанный по инициативе ООО «ТДЦ на набережной». Согласно документу на участках будут изменены «красные линии», так как в действующем виде они «режут» участки.

Здание Конторы пароходства братьев Каменских может быть увеличено в три раза. В распоряжении собственника есть материалы, которые позволяют доказать, что первоначально здание располагалось на большей территории. Проектом планировки утверждено также строительство муниципальной автостоянки между речным вокзалом и ТЦ «Речник» на том же месте, где она существует и сейчас. При этом в мэрии пояснили, что «красные линии», расположенные в непосредственной близости от стоянки, останутся без изменений.

Напомним, в 2013 году инвестхолдинг Custom Capital продал ТЦ «Речник» Уральскому заводу противогололедных материалов. Согласно данным kartoteka.ru, сегодня учредителями ООО «ТДЦ на набережной» являются ООО «ТДЦ на набережной» (0,01%) и ООО «Джи эр эстейт» (99,99%). Совладельцем этих обществ являются основатель Уральского завода противогололедных материалов Рустам Гильфанов и Юлия Гильфанова.