Думе Екатеринбурга предложили оставить размер компенсации депутатам города на уровне 2019 года

В 2021 году сумма ежемесячной компенсации расходов, связанных с деятельностью депутатов думы Екатеринбурга, может остаться на уровне 2019 года. Согласно проекту, внесенному заместителем председателя гордумы Виктором Тестовым, размер компенсации составит 57,5 тыс. руб. Вопрос уже включен в повестку предстоящего заседание, которое состоится 26 января.

Напомним, полученные средства депутаты могут направить на работу с избирателями и депутатскими запросами, аренду помещения для приемной, изучение общественного мнения и другое. За целевым расходованием денег следит комиссия гордумы по местному самоуправлению (МСУ).

Согласно принятому бюджету, в 2021 году на содержание думы Екатеринбурга выделено 175 млн руб., из которых 24,8 млн руб. будут направлены на компенсацию расходов, связанных с депутатской деятельностью. При этом на содержание аппарата гордумы выделено 142,1 млн руб., на зарплату депутатов — 4,9 млн руб., на зарплату спикера гордумы — 3,4 млн руб.