В Марксе женщина и двое ее внуков отравились угарным газом

В Марксе Саратовской области семья госпитализирована с отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, 23 января 16-летний юноша и 12-летняя девочка находились в гостях у бабушки в многоквартирном доме на улице Коммунистической. Вечером брат нашел сестру лежащей на кухне без сознания. Он попытался найти бабушку, однако обнаружил ее в ванной также лежащей на полу. Юноша позвонил отцу, рассказал о произошедшем, и тот, оперативно прибыв на место, вызвал «скорую помощь». Медики госпитализировали 73-летнюю женщину и двоих детей. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Установлено, что в доме имеется газовая плита и проточный газовый водонагреватель. В момент инцидента он работал.

Марина Ковалева