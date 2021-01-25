За выходные на Дону выявили 777 случаев COVID-19

В Ростовской области за выходные было выявлено 777 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. В субботу суточный прирост заболевших составил 389 человек, а в воскресенье — 388.

За прошедшие выходные в регионе вылечились 720 человек. Умерли 40 человек.

По состоянию на утро 24 января количество инфицированных в регионе превысило 61 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1453. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 50,5 тыс. человек, умерли 2 488 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева