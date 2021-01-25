Приставы на Кубани приостановили деятельность газовой заправки

Кубанские судебные приставы по решению Октябрьского районного суда краевого центра приостановили деятельность автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в станице Новопетровской Павловского района. Решение об административном приостановлении деятельности заправки вынесено до момента внесения в государственный реестр опасных производственных объектов. В частности, устранения осадки грунта под промышленными емкостями с жидкостью.

Как сообщили в ГУ ФССП по региону, головной офис организации находится в Краснодаре, но исполнительные действия проводились по месту нахождения станции. В случае неисполнения решения суда, руководству заправки грозит уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.

Дмитрий Михеенко