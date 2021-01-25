Глава Башкирии: «Главная задача сейчас — общаться с людьми»

Радий Хабиров сегодня на совещании в правительстве не стал комментировать субботнюю акцию протеста в Уфе, однако заявил, что из-за коронавирусных ограничений люди стали «еще больше раздражаться» и предыдущий год «взбудоражил население». По мнению господина Хабирова, протестные настроения населения возникли в том числе и потому что власть перестала общаться с людьми, а главы муниципалитетов не проводят личных приемов граждан.

«Главная задача сейчас — общаться с людьми, чтобы главы начали личные приемы. Если с людьми будем разговаривать, меньше к нам под окна приходить будут. У людей вопросы очень житейские на самом деле: у кого-то снег плохо убирают, у кого-то грязные подъезд, у кого-то перед окнами собаки лают, у кого-то просто работы нету. Надо посмотреть, какие инструменты главам муниципалитетов дать, чтобы с людьми начали общаться»,— заявил глава.

Радий Хабиров также поручил главам муниципалитетов изучить состав местных общественных палат и советов и включить в их состав людей, «которые вам может и неприятны, которые вам в глаза правду говорят».

Анна Соколова