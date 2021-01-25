У саратовцев выявлено еще 144 случая коронавирусной пневмонии

В Саратовской области зарегистрировано за сутки 250 новых случаев коронавируса, выздоровели 279 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.

Общее число заболевших и выздоровевших составило 41706 и 36208 человек соответственно.

На Саратов приходится 103 новых случая, на Энгельсский район - 32, на Балаковский — 30, Петровский — 11, еще в 21-м районе от одного до семи случаев.

С пневмонией заболевание протекает у 144 пациентов, с ОРВИ – у 83, бессимптомное течение – у 23. В числе заболевших 16 детей и 104 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева