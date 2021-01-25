В Башкирии сокращают число коек для лечения больных COVID-19

Министерство здравоохранения Башкирии в соответствии с распоряжением главы республики Радия Хабирова начало сокращать коечный фонд для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, сегодня общее число коек инфекционного профиля составляет 6,3 тыс. единиц. Их занятость оценивается в 68%.

Максим Забелин отметил, что минздрав республики подготовил план по переходу коечных баз в обычный режим работы. Так, в прежний, докоронавирусный режим работы уже перешли ГКБ №5 и №10 Уфы, а также ряд инфекционных госпиталей в республике. «В течение этой недели будет сокращен общий коечный фонд госпиталей на 450 коек»,— сообщил министр, добавив, что до 15 февраля число мест будет сокращено на 1 тыс. коек.

На сегодняшний день в инфекционном госпитале в Зубово находятся 193, в госпитале в Стерлитамаке — 72 пациента.

«Мы для этого и строили инфекционные госпитали, чтобы вы освобождали остальные»,— поддержал Радий Хабиров.

Влада Шипилова