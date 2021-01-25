Губернаторские премии для молодых ученых получили 26 свердловчан

Лауреатами премий губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2020 год стали 26 свердловчан младше 35 лет, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. За свои работы ученые получат дипломы лауреатов и премии по 200 тыс. руб.

Отмечается, что премии получат в том числе 11 женщин. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, это абсолютный рекорд конкурса всех лет, который свидетельствует о возрастающей роли женщин в уральской науке. В частности, они завоевали премии в области механики, энергетики, технических наук.

Лучшей в области информатики, телекоммуникаций и систем управления признана «Система для информирования о ближайших случаях коронавируса в Свердловской области» Александра Берсенева из Института математики и механики УрО РАН. Система разработана и уже внедрена в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, она действует на основе данных Роспотребнадзора.

Напомним, премии губернатора Свердловской области для молодых ученых были учреждены в 2004 году. Всего за 17 лет поддержано 305 молодых ученых.