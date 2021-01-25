В Краснодарском крае ожидается до +16 градусов тепла

Сегодня, 25 января, в южной половине Краснодарского края ожидается до +16 градусов. В целом по региону синоптики прогнозируют от +6 до +11 градусов.

По информации ГУ МЧС по краю, на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный и юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. На Черноморском побережье: переменная облачность, на участке от Анапы до Джубги - местами слабый дождь. Ветер будет юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, на участке от Анапы до Джубги местами порывы 16-21 м/с.

Василий Хитрых