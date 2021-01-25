В Волжском суд рассмотрит дело о попытке сбыта крупной партии героина

В Волгоградской области следователи ГУ МВД завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении пяти иностранных граждан по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение и незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, с марта по май 2019 года пять граждан ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 28 лет сбывали героин в Волгограде и Волжском: трое из них занимались хранением и фасовкой на мелкие партии, а двое — выполняли обязанности раскладчиков. В июле 2019 года полицейские пресекли деятельность преступной группы. В ходе проведенных обысков сотрудники изъяли около 1,2 кг героина и героиновой смеси, включающей в себя также морфин и кодеин.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело (ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ). Вину в содеянном один из злоумышленников признал частично, четверо — не признали. Дело направили для рассмотрения в Волжский городской суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Мария Шахрай