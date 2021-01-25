Red Wings запустит рейс из Екатеринбурга в Белгород

Авиакомпания Red Wings с 8 февраля начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Белгород. Полеты будут совершаться дважды в неделю на самолете Sukhoi Superjet 100, сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово» (входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

Вылет из Кольцово в Белгород запланирован на 17:45 по местному времени по понедельникам и в 10:55 по четвергам. Время в пути составит три часа. В аэропорту напомнили, что до января 2017 года полеты в Белгород из Кольцово выполняла авиакомпания «РусЛайн».

Всего из Кольцово можно улететь по 44 направлениям рейсами 18 авиаперевозчиков.