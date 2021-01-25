В 2020 году пассажиропоток на Ямале сократился на 28%

Пассажиропоток в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году составил чуть более 1,3 млн человек — на 28% меньше, чем в 2019 году. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, причиной снижения мобильности населения стали ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным департаменте, самые низкие показатели пассажиропотока были зафиксированы в апреле прошлого года. После снятия части ограничений в июне 2020 года общий пассажиропоток начал восстанавливаться. «Прошедший год был для всей авиаотрасли непростым. В первом полугодии из-за пандемии произошло резкое сокращение рейсов. Необходимо было привыкать работать в новых условиях, перестраивать внутренние процессы»,— отметил исполняющий обязанности директора департамента Денис Редькин.

По его словам, за 2020 году на Ямале было выполнено более 38,9 тыс. рейсов, что на 15% меньше по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Наибольшей популярностью среди межрегиональных маршрутов пользовались рейсы из Салехарда в Тюмень, Москву и Санкт-Петербург, из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург, а также из Тюмени в Надым. Внутри округа пассажиры чаще всего выбирали рейсы из Салехарда в Новый Уренгой, Ноябрьск и вертолетный рейс Яр-Сале — Новый Порт — Мыс-Каменный.