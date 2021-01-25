БК «Буревестник» в Ярославле проиграл лидеру суперлиги 1 «Самаре»

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 24 января в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 в равной игре уступил команде «Самара», которая сейчас возглавляет турнирную таблицу. Игра в Ярославле на площадке КСК «Вознесенский» закончилась со счетом 90:78 в пользу самарских баскетболистов.

«Буревестник» после 15 матчей набрал 21 очко и занимает 10 место в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославский клуб одержал шесть побед, а в девяти матчах потерпел поражение.

Следующий матч «Буревестник» снова проводит в Ярославле. 27 января ярославские баскетболисты на площадке КСК «Вознесенский» встречаются с командой «Уфимец», которая идет сейчас на восьмом месте.

Антон Антонов