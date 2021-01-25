Губернатор поздравил с праздником ярославских студентов

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил студентов региона с Днем российского студенчества, сообщила пресс-служба правительства области. Глава региона отметил, что в Ярославской области талантливые, инициативные и отзывчивые студенты, участвующие в смелых проектах, в добровольческой деятельности и ярко проявляющие себя в науке, культуре, спорте.

«Глядя на вас, мы видим: будущее в надежных руках. Трудолюбие, лидерские качества, стремление к знаниям позволят вам найти новые, прорывные решения вопросов, стоящих перед регионом и всей Россией. Наша задача – создать такие условия, чтобы вы смогли реализовать свои способности. Чтобы те, кто стремится изменить жизнь к лучшему, получали всестороннюю поддержку. И мы работаем для вас: запускаем социальные лифты и творческие площадки, внедряем механизмы получения грантов, оказываем финансовую, информационную, консультационную помощь»,– говорится в поздравлении губернатора.

Ранее сообщалось, что накануне праздника глава региона вручил студентам ярославских вузов благодарности за активное участие в общественной жизни, отличную учебу и достижения в творчестве. В настоящее время в высших учебных заведениях области учатся более 30 тыс. студентов. По словам губернатора, многие студенты в период пандемии стали волонтерами, помогая тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.