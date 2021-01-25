В Саратове начали закрывать ковид-госпитали

Медицинские учреждения, переоборудованные в коронавирусные госпитали, частично возвращаются к работе по основному профилю. Об этом в Instagram написал председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Число случаев, требующих госпитализации, снижается, отметил чиновник со ссылкой на данные медиков.

На стационарном лечении находятся более 3 тыс. человек, около 2 тыс. получают медпомощь в амбулаторных условиях.

В связи с этим закрыли ковид-госпиталь на базе областной офтальмологической больницы, готовятся к обратному перепрофилированию 100 коек в областной клинической больнице.

Койки с кислородной поддержкой сохраняются под лечение пациентов с COVID-19. При необходимости учреждения будут возвращаться к борьбе с коронавирусной инфекцией

Марина Ковалева