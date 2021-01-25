Аналитики рассказали, во сколько обойдется стать звездой TikTok в Краснодаре

Аналитики Авито подсчитали, сколько стоит стать звездой TikTok в России и Краснодаре. Эксперты сервиса исследовали рынок товаров, которые используют для съемки видео для начинающего и профессионального тиктокера.

Так, самым популярным видом освещения для съемки «тиктоков» является кольцевая лампа. В январе этого года на Авито ее можно купить в среднем по России за 1,6 тыс. руб., за столько же в Краснодаре.

Штативы стоят в среднем по России 1,8 тыс. руб. За год они стали дешевле на 24%. В Краснодаре штатив стоит в среднем 2099 руб. Микрофон-петличка в столице Кубани стоит в среднем 850 руб.

При желании включить в стартовый набор петличку, все оборудование обойдется в Краснодаре в среднем в 4549 руб.

Василий Хитрых