В Ярославской области соревнуются лучшие молодые биатлонисты страны

В Ярославской области на базе центра лыжного спорта «Демино» под Рыбинском с 20 января проходят всероссийские соревнования по биатлону, которые будут продолжаться до 1 февраля. В соревнованиях участвуют 120 молодых биатлонистов из 20 регионов России от 19 лет до 21 года. По итогам стартов будет сформирована юниорская сборная России для выступления на первенстве мира.

24 января в «Демино» смешанной эстафетой завершился первый этап соревнований. В смешанной эстафете в каждой команде выступают две девушки и двое юношей. Победу на биатлонной трассе одержала команда ХМАО-Югра 1.

Второй этап соревнований начнется 26 января и завершится 1 февраля. По итогам соревнований будут отобраны пять девушек и пять юношей в состав сборной России для участия в первенстве мира среди юниоров.

София Бастрыгина