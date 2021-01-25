Полицейские опровергли информацию о провокации на митинге в Анапе

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что распространяемая в интернете информация о том, что якобы сотрудники полиции пытались подложить что-то в рюкзак митингующей, не соответствует действительности. Данный факт якобы имел место быть в субботу, 23 января, на театральной площади Анапы.

По данным краевого главка, полицейские проводили там профилактические беседы с гражданами на предмет соблюдения требований законодательства. С одной из участниц несанкционированного митинга сотрудницы ППС провели беседу, отведя ее в сторону. После этого гражданка самостоятельно покинула место проведения мероприятия и не задерживалась полицией.

Дмитрий Михеенко