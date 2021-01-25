Новосибирский «Аквапарк» приостановил работу из-за «блокировки» неизвестными

Комплекс «Аквамир» (Новосибирск) утром в понедельник приостановил работу после визита неизвестных, сообщает официальный Instagram-аккаунт аквапарка.

«Сегодня утром комплекс "Аквамир" был заблокирован неизвестными. На данный момент деятельность аквапарка приостановлена»,— говорится в сообщении.

По данным портала «НГС», в аквапарке находятся сотрудники полиции.

В региональном главке МВД эту информацию не комментируют.

Собственником имущественного комплекса аквапарка «Аквамир» является ООО «ВДТ Строй», которое вместе с еще несколькими компаниями строительной группы «Кварсис» находится в процедуре банкротства. До августа 2019 года «ВДТ Строй» эксплуатировал комплекс самостоятельно, а позже передал в аренду ООО «Глобал».

Крытый аквапарк «Аквамир» был введен в эксплуатацию в октябре 2016 года, инвестиции превысили 4,5 млрд руб. Комплекс общей площадью около 35 тыс. кв. м включает в себя помещения аквапарка, фудкорта, помещения для SPA-услуг и другие площади под аренду.

Дарья Решетникова