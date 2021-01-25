Вадим Шумков вошел в число лидеров рейтинга доверия Кремля

На очередном семинаре для политических вице-губернаторов, который прошел в Подмосковье, чиновники Кремля подвели итоги работы глав регионов и администраций субъектов РФ в 2020 году. Как сообщает РБК со ссылкой на участников семинара, в список лидеров по уровню доверия глава регионов вошел губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Также вверху списка оказались глава главы Чечни (Рамзан Кадыров), Адыгеи (Мурат Кумпилов), Курской области (Роман Старовойт) и Ямало-Ненецкого автономного округа (Дмитрий Артюхов).

В аутсайдерах глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первый представляет КПРФ, другие двое — ЛДПР. Также в конце списка возглавляющий Кемеровскую область Сергей Цивилев и губернатор Красноярского края Александр Усс.