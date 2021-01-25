Стоимость томского завода по переработке пластика составит 9 млрд рублей

Власти Томской области уточнили стоимость анонсированного на прошлой неделе строительства в регионе завода ООО «ЕСК Утилизация» по переработке полимерных коммунальных отходов с последующим производством новых пластиковых изделий. Инвестиции составят 9 млрд руб. — вдвое больше ранее озвученной суммы.

Как пояснили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе областной администрации, указанные в официальном сообщении в четверг 4,12 млрд руб. обеспечат строительство и запуск в эксплуатацию только первой из двух очередей проекта. «Первая очередь, мощностью 80 тыс. т в год, будет введена в эксплуатацию уже в 2022 году. Введение в эксплуатацию второй очереди объекта приведет к увеличению общей мощности комплекса до 200 тыс. т в год. Окупаемость проекта предполагается за счет прибыли от реализации готовой продукции»,— сообщили в пресс-службе, добавив, что проект реализуется исключительно на деньги инвестора.

Там же уточнили, что сырье на новый завод будет поставляться с мусоросортировочных комплексов, строительство которых предусмотрено принятой регионом в конце декабря новой территориальной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, проект будет реализован в рамках концессионного соглашения на строительство объектов по обработке и утилизации ТКО, конкурс на право его заключения власти проведут в этом году.

На прошлой неделе инициатор проекта, совладелец ООО «ЕСК» (Москва) Сергей Шевченко сообщил “Ъ-Сибирь”, что под будущее строительство компании выделен участок площадью 10,5 га в промпарке «Томск». В первую очередь, по его данным, будет введен завод по переработке полимерных отходов в гранулы для производства пластика, мощность 70 тыс. т в год. Вторая очередь предусматривает запуск завода по выпуску крупногабаритных полимерных изделий, в том числе пластиковых труб, запорной арматуры и пластиковых мусорных баков.

ООО «ЕСК Утилизация» зарегистрировано в октябре 2020 года в Томске. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит гендиректору Дмитрию Швайке, который также руководит московским ООО «ЕСК». Совладелец «ЕСК» (50%) Сергей Шевченко ранее был совладельцем в связанном с группой «Вис» ООО «Вис инвест» (10%).

Подробнее о строительстве завода по переработке полимерных коммунальных отходов в Томской области — в материале “Ъ-Сибирь” «Мусор закатают в гранулы».

Дарья Решетникова