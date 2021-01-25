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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Регионы Черноземья продлевают ограничения для пожилых

На минувшей неделе власти части регионов Черноземья продлили эпидемиологические ограничения для жителей старше 65 лет «на фоне высоких сохраняющихся высоких темпов распространения коронавируса», сообщается в еженедельном дайджесте федерального оперштаба по коронавирусу, с которым ознакомился “Ъ-Черноземье”.

Режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет сохраняется в Белгородской области, в Орловской области власти продлили все действующие ограничительные меры до конца февраля.

При этом, как отметили в оперштабе, регионы начинают частично снимать ограничения для кафе и ресторанов. Так, в Тамбовской области с 20 января общепит может продавать еду на вынос без ограничений по времени.

Сергей Калашников


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