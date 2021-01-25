Регионы Черноземья продлевают ограничения для пожилых

На минувшей неделе власти части регионов Черноземья продлили эпидемиологические ограничения для жителей старше 65 лет «на фоне высоких сохраняющихся высоких темпов распространения коронавируса», сообщается в еженедельном дайджесте федерального оперштаба по коронавирусу, с которым ознакомился “Ъ-Черноземье”.

Режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет сохраняется в Белгородской области, в Орловской области власти продлили все действующие ограничительные меры до конца февраля.

При этом, как отметили в оперштабе, регионы начинают частично снимать ограничения для кафе и ресторанов. Так, в Тамбовской области с 20 января общепит может продавать еду на вынос без ограничений по времени.

Сергей Калашников