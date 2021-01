Отменный пункт

Крупнейший британский музыкальный фестиваль под открытым небом Glastonbury, запланированный на июнь 2021 года, отменили второй раз подряд. Чем это грозит музыкальной и не только музыкальной индустрии, рассказывает Борис Барабанов.

Как и предрекал Пол Маккартни в своем декабрьском интервью газете The Sun, фестиваль в Гластонбери в 2021 году не состоится. На прошлой неделе об этом заявили официально. Бессменные организаторы Glastonbury Festival Майкл и Эмили Ивис пояснили свое решение так: «Несмотря на то что мы приложили все усилия, чтобы сдвинуть небеса и землю, нам стало ясно, что мы просто не сможем провести фестиваль в этом году. Нам очень жаль, что мы всех вас подводим». «Все» — это 210 тыс. обладателей билетов, многие из которых запаслись ими еще в 2019 году. Тогда хедлайнерами фестиваля были The Cure, Stormzy и The Killers, на поле в графстве Сомерсет собрались 175 тыс. зрителей. А потом в фестивальной истории наступила пауза.

Помимо Пола Маккартни хедлайнером фестиваля в Гластонбери в 2020 году должны были стать американцы Тейлор Свифт и Кендрик Ламар. Когда началась пандемия COVID-19, фестиваль перенесли на 2021 год. Приезд главной поп-певицы мира и рэпера, 13-кратного лауреата Grammy, предполагал существенные логистические сложности, с которыми нужно было разбираться заранее, то есть как раз сейчас, если бы планы остались в силе. Но сейчас в Англии очередной локдаун, до победы над пандемией далеко, и у государств нет единых решений в вопросах виз и вакцин. Даже если бы к июню 2021 года британским врачам удалось вакцинировать всех граждан и было бы официально объявлено о победе над недугом, этого все равно не было бы достаточно для того, чтобы сделать фестиваль на привычном уровне. Самое ожидаемое музыкальное событие под открытым небом в Старом Свете организаторы не могут провести вполсилы и вполполя.

Отмена фестиваля в Гластонбери сказалась не только на ожиданиях всей музыкальной индустрии, но и на множестве бизнесов, которые живут за счет события. Летний график артистов, собирающих большие арены, выстраивается очень строго и заранее, и если из него выпадает одно звено, то рвутся другие. Что касается сопутствующих индустрий, то помимо транспорта, гостиниц и фастфуда свою традиционную прибыль не получит в этом году множество других предприятий.

Приезжавшие летом в Гластонбери пополняли экономику графства Сомерсет десятками миллионов фунтов стерлингов. Фестиваль дает работу не только поварам, водителям и секьюрити, но и компаниям, которые устанавливают освещение, изготавливают дорожные знаки и указатели, ставят ограждения и чистят туалеты. Как пишет The Guardian в недавней статье о неочевидных последствиях отмены, доход компаний, производящих, например, указатели, в этих краях на 1/5 состоит из заказов фестиваля. За его счет также живут местные спортивные клубы, которые каждое лето получают от посетителей Glastonbury благотворительные взносы. Палатка, торговавшая тортильей на фестивале на протяжении двадцати последних лет, была существенным источником финансирования местной команды по регби.

Вернутся ли в бюджет графства деньги меломанов—посетителей Гластонбери в 2022 году? С одной стороны, логично предположить, что они соскучатся по живым событиям, с другой — в том же интервью The Sun сэр Пол Маккартни обратил внимание на то, что люди стали постепенно привыкать общаться в Zoom и ищут новые способы наслаждаться музыкой. За два-три года в мире вырастет поколение, которое вообще не знает, что такое музыкальный фестиваль, а предыдущее — утратит привычку проводить время на больших событиях под открытым небом. И может получиться так, что, когда фестивали вернутся, они недосчитаются существенной части посетителей, а тщательно выстроенные сопутствующие бизнесы просто разорятся.

В России организаторы фестивалей в будущее смотрят с осторожным оптимизмом. Об отмене событий, перенесенных на 2021 год, никто не сообщает. Продюсер фестиваля «Доброфест» (1–4 июля, Ярославская область) Сергей Силушин даже заявил “Ъ”, что под Новый год был всплеск продаж билетов — «очевидно, что по традиции люди покупали их в качестве подарка». Продюсер «Дикой мяты» (18–20 июня, Тульская область, поселок Бунырево) Андрей Клюкин также уверяет, что подготовка идет по плану, вся афиша верна, включая зарубежных участников. «Мы действуем в соответствии с прошлогодним письмом от администрации Тульской области о переносе фестиваля на 2021 год. Однако для надежности мы отправили еще одно письмо областным властям, чтобы еще раз получить утвердительный ответ. В нынешней обстановке лишним он не будет»,— говорит он.

Сложнее с «Нашествием» — единственным российским фестивалем, чей масштаб можно сравнить с Glastonbury. В октябре 2020 года агентство ТАСС опубликовало сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» в 2021 году не состоится в назначенные даты. Это была новость со ссылкой на неназванный источник в правительстве Тверской области, причины отмены также не сообщались. Продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл ответил “Ъ” так: «Информация о переносе фестиваля "Нашествие" из Тверской области в другой регион России не соответствует действительности. Оргкомитет фестиваля находится в постоянной коммуникации с правительством Тверской области, и никаких официальных документов на этот счет, а уж тем более отказов мы не получали. В настоящий момент мы готовимся к проведению фестиваля в 2021 году, но, конечно же, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране в целом и в Тверской области в частности. Все проданные в 2020 году билеты будут действительны на поле "Нашествия" в 2021 году».