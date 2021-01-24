Суд признал УК технопарка «Университетский» нарушившей закон о госзакупках

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность решения управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) Свердловской области о нарушении АО «Уральский университетский комплекс» (УУК, управляет екатеринбургским технопарком «Университетский») законодательства о госзакупках. Ранее аналогичную позицию заняли суды первой и апелляционной инстанций.

В материалах дела указывается, что в марте 2020 году АО «Уральский университетский комплекс» разместило в единой информационной системе извещение о проведении открытого конкурса на обязательный аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Начальная цена контракта — 211 тыс. рублей. Однако на конкурс в УФАС пожаловалось ООО «Глобалс Аудит». В апреле антимонопольщики признали УУК нарушителем п. 7 ч. 4 ст. 1 закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). Антимонопольная служба предписала аннулировать закупку.

Единственный учредитель УУК — министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). УУК входит в указанный в ч. 4 ст. 5 закона об аудиторской деятельности, поэтому закупку на обязательный аудит он должен проводить в соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). Суды с позицией УФАС согласились. «Заказчик разместил документацию о закупке в разделе закупок, проводимых в порядке, установленном законом о закупках. Соответственно закупка в нарушение требований п. 7 ч. 4 ст. 1 закона о закупках проводилась в соответствии с законом о закупках, а не законом о контрактной системе»,— следует из материалов судов.

По словам юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Анны Лавришиной, закон о закупках прямо предусматривает: «отношения, связанные с осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита его бухгалтерской отчетности, не регулируются данным нормативно-правовым актом».

«Поскольку договор на проведение обязательного аудита заключается по результатам открытого конкурса в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе, проведение заказчиком закупки в соответствии с законом № 223-ФЗ было неправомерно. Проведение открытого конкурса в ином порядке приводит к ограничению конкуренции. Непосредственно факт размещения информации о закупке в ненадлежащем разделе, и, как следствие, проведение закупки в порядке, предусмотренном иным нормативно-правовым актом, обоснованно влечет возникновение для заказчика таких неблагоприятных последствий, как вынесение антимонопольным органом предписания об аннулировании закупки»,— отметила юрист.